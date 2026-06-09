È stato istituito un centro dedicato alla lotta contro la guerra ibrida, con particolare attenzione alle tecniche adottate da paesi come la Russia. Inoltre, è stata creata una commissione interforze incaricata di definire le nomine ai vertici delle forze armate. Sul fronte legale, sono state adottate misure di tutela per militari e carabinieri coinvolti in operazioni di difesa, anche in ambito digitale e con l’uso di droni.

Un centro per combattere "la guerra ibrida", specialità in cui eccelle la Russia di Vladimir Putin. Una commissione interforze per decidere le nomine ai vertici delle Forze armate. Appalti veloci per acquistare sistemi d'arma innovativi e bypassare, al bisogno, l'infinita trafila di controlli burocratici e autorizzazioni ambientali. E ancora, la tutela legale di militari e carabinieri che finiscono a processo per danni causati a civili «in situazioni eccezionali»: sarà lo Stato ad aprire il portafoglio. Il governo è pronto a mettere la firma su una vera e propria rivoluzione della Difesa italiana. Una bozza di riforma racchiusa in un Ddl di quindici articoli, che Il Messaggero ha letto in anteprima e che finirà nelle prossime settimane sul tavolo del Consiglio dei ministri per un primo via libera. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cyber, droni e guerra ibrida: la ?rivoluzione? della Difesa. E c?è la tutela legale per militari e Carabinieri

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