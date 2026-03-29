Rep Ceca-Danimarca Qualificazioni Mondiali Europa 31-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Martedì sera a Praga si disputa la finale playoff tra Repubblica Ceca e Danimarca per le qualificazioni ai Mondiali in Europa. La partita, in programma alle ore 20:45, decide quale delle due nazionali si qualificherà direttamente alla fase finale del torneo. Le formazioni sono state annunciate, e sono aperte le scommesse e i pronostici sull’esito dell’incontro.

Finale playoff tra Repubblica Ceca e Danimarca si gioca martedì sera a Praga e si preannuncia aperta a qualsiasi esito. I cechi si giocano l’approdo ai Mondiali davanti al proprio pubblico, proprio come in semifinale dove hanno battuto l’Irlanda ai calci di rigore. La selezione è guidata dal ct Miroslav Koubek, che nel proprio girone. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rep. Ceca-Danimarca (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Leggi anche: Rep. Ceca-Irlanda (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta alla Fortuna Arena?