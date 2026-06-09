Alle 4:00 del 12 giugno 2026, Corea del Sud e Repubblica Ceca affronteranno la partita di apertura dei Mondiali, dopo aver già conosciuto il risultato tra Messico e Sudafrica. Le formazioni sono state ufficializzate, con convocati già annunciati. Non si conoscono ancora le quote di scommessa e i pronostici, ma le due squadre si preparano a scendere in campo senza fare calcoli, concentrate sulla prima sfida del torneo.

Corea del Sud e Rep. Ceca scenderanno in campo conoscendo il risultato della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica ma non è ancora il momento di fare calcoli. L’importanza della prima partita della fase a gironi nella storia dei Mondiali non può essere sottovalutata e questo lo sanno benissimo sia il CT coreano Hong Myung-bo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Corea del Sud-Rep. Ceca (Mondiali, 12-06-2026 ore 04:00): formazioni, convocati, quote, pronostici

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Corea del Sud - Repubblica Ceca Ven 12/06/2026 H.04:00

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