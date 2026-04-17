Dal 12 al 31 maggio si terrà l’ottava edizione del Giro d’Italia su biciclette a pedalata assistita, un evento che vede protagonisti anche campioni del passato come Bugno e Chiappucci. La corsa attraverserà diverse tappe, coinvolgendo atleti di diverse generazioni e portando l’attenzione sul ciclismo sostenibile. La competizione si svolgerà su un percorso ancora da definire, con partenza e arrivo in località italiane diverse.

Il Giro-E, primo e unico Giro d'Italia realizzato a bordo di bici a pedalata assistita, giunge all'ottava edizione: l'edizione 2026 della competizione è stata presentata il 16 aprile all'autodromo La Pista Lainate, in provincia di Milano, che ospita uno dei due Centri di Guida Sicura Aci-Sara (l'altro è Vallelunga, vicino a Roma). Quest'anno saranno 27 i team protagonisti del Giro-E Enel 2026: 15 squadre ufficiali che prenderanno parte a tutte le tappe dell’evento e 12 Daily Team che si vedranno solo in una o qualche tappa del Giro. Svelate anche le tre Maglie che i team si contenderanno: la Maglia Blu by Enel classifica Generale, la Maglia Arancio by Continental classifica Blind Chrono, la Maglia Rossa by Valsir classifica Master.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Bugno a Chiappucci, i campioni del passato al Giro-E

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