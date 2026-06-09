Un uomo è stato arrestato per aver gestito un giro di caporalato, sfruttando lavoratori agricoli. Le forze dell’ordine hanno scoperto che i braccianti venivano costretti a lavorare in condizioni dure, con paghe basse e senza diritti. La polizia ha sequestrato documenti e attrezzature, mentre le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altre reti di sfruttamento. Nessun intervento ufficiale è stato ancora annunciato dal governo.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). Un tasso di disoccupazione così basso maschera lo sfruttamento sistemico che caratterizza il mercato agricolo italiano. Fonte Eurostat? Il paradosso della libertà tra sfruttamento e assenza di tutela. L’indifferenza del governo guidato da Meloni verso il fenomeno del caporalato solleva interrogativi profondi sulla reale applicazione dei principi di libertà in Italia. Mentre le dinamiche di sfruttamento colpiscono sistematicamente i braccianti provenienti da paesi extra-comunitari, l’azione politica sembra non fornire risposte concrete per proteggere chi vive in condizioni di servitù. Il problema affonda le radici in una realtà storica dove la manodopera più diseredata viene utilizzata come strumento di profitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caporalato: il rischio che la libertà diventi una merce di scambio

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Rispetto alla strage dei braccianti agricoli bruciati vivi ad #Amendolara, la Presidente del Consiglio Giorgia #Meloni non riesce a pronunciare il termine #caporalato, per non correre il rischio di offendere i padroni, che rappresentano un parte importante del s x.com

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