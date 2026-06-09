Bremer e David insieme nello stesso club | addio Juve

Bremer e David lasciano la Juventus e si trasferiscono nello stesso club. La società torinese sta finalizzando diverse operazioni in uscita, coinvolgendo vari giocatori. Le trattative sono in fase avanzata e si concentrano su trasferimenti definitivi. La Juventus sta riorganizzando la rosa, con un'attenzione particolare alle cessioni. Nessun dettaglio sui nuovi club coinvolti, ma i movimenti sono già in corso. La società sta comunicando ufficialmente le uscite nei prossimi giorni.

Bianconeri scatenati anche per quanto riguarda i movimenti in uscita: ecco cosa sta succedendo a Torino. La Juventus ha le idee chiare su come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione ed è al lavoro per muoversi in anticipo ed evitare spiacevoli sorprese. I bianconeri prenderanno sicuramente due attaccanti, un centrocampista di qualità e un portiere, ma molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni. Bremer (AnsaFoto) – Calciomercato.it E sul piede di partenza ci sono anche Gleison Bremer e Jonathan David, che potrebbero trasferirsi nello stesso club: lo riferisce l’edizione di oggi di ‘Tuttosport’, secondo cui il Tottenham di Di Zerbi sarebbe particolarmente interessato al centrale brasiliano e all’attaccante canadese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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