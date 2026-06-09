Ascolti tv lunedì 8 giugno | Tutti tranne te Superkaraoke Le verità nascoste

Da tpi.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Rai 1, lunedì 8 giugno 2026, è stato trasmesso “Tutti tranne te”. La trasmissione ha registrato il maggior numero di spettatori rispetto agli altri programmi della serata. A seguire, in ordine di ascolti, sono andati in onda “Superkaraoke” e “Le verità nascoste”. I dati di ascolto e share sono stati raccolti dall’agenzia di rilevazione, senza includere altri dettagli sui numeri specifici.

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Ascolti tv lunedì 8 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, lunedì 8 giugno   2026? Su Rai 1 è andato in onda Tutti tranne te. Su Rai 2 The Unknown. Su Rai 3 Le verità nascoste. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Superkaraoke. Su Italia 1 Hunter’s Prayer. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 8 giugno  2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 8 giugno 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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