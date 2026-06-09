Ascolti tv ieri sera lunedì 8 giugno 2026 da SuperKaraoke a Tutti tranne te a a Robin Hood - I dati Auditel

Da ilgiornaleditalia.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati Auditel di ieri sera mostrano che tra i programmi più seguiti ci sono stati SuperKaraoke e Robin Hood. La trasmissione dedicata alle performance musicali ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, mentre il film di avventura ha registrato numeri significativi. Tra i canali, Rai e Mediaset si sono sfidate con diverse proposte, senza che nessuno dei due abbia dominato in modo assoluto. I dati confermano una serata di varietà e intrattenimento per gli spettatori.

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