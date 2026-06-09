Il governo ha annunciato di voler intervenire contro i contratti pirata, ma successivamente ha adottato misure che sono state considerate insufficienti o parziali. La retromarcia è stata percepita come una mossa che non risolve completamente il problema, lasciando aperte alcune questioni riguardo alla regolamentazione di queste pratiche. La comunicazione ufficiale ha evidenziato un cambiamento di posizione, ma senza modificare radicalmente le azioni previste.

Parziale marcia indietro sul dl lavoro del governo. Salta la norma che avrebbe aperto un'autostrada ai contratti pirata. Ma solo di facciata. Fanno sempre così, le destre. Piazzano mine ovunque e poi fanno marcia indietro. Ma mai del tutto: sempre in modo parziale. Parziale è infatti la retromarcia della maggioranza dopo le proteste di sindacati e opposizioni, che ieri avevano perfino abbandonato i lavori della Commissione, sull’emendamento dei relatori al decreto Lavoro del Primo maggio. La norma rivedeva il capitolo della contrattazione, definendo il Trattamento economico complessivo e inserendo anche i contratti equivalenti per accedere ai bonus: un’autostrada spianata per i contratti pirata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Altro che stop ai contratti pirata, finta retromarcia del governo

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Everyone thought she was useless—until she ended a 4-year contract marriage and her ex regretted it!

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