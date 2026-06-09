Alcide De Gasperi e il confine tra Chiesa e politica

Nella storia della Repubblica italiana, ci sono stati episodi che illustrano il rapporto tra Chiesa e politica. Questi eventi mostrano come la separazione tra le due istituzioni sia stata spesso oggetto di discussione e tensione. La questione si inserisce in un contesto più ampio di confronto tra le esigenze della politica e le influenze religiose. Non si tratta di interpretazioni, ma di fatti che hanno segnato la storia del Paese.

Quando la coscienza politica di un cattolico democratico difese l'autonomia delle istituzioni: una vicenda del passato che interroga il presente Nella storia della Repubblica italiana non mancano episodi che aiutano a comprendere, meglio di molte teorie, il significato autentico della laicità della politica. Uno di questi riguarda il duro confronto che, tra il 1951 e il 1952, vide contrapposti Alcide De Gasperi e il Vaticano di Pio XII. Una vicenda spesso ricordata dagli storici, ma non sempre adeguatamente valorizzata nel dibattito pubblico contemporaneo, dove il rapporto tra fede e politica viene talvolta raccontato attraverso semplificazioni che finiscono per impoverire entrambe. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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