Istat quel confine sottile tra tecnica e politica Ecco perché è finita sotto i riflettori

Recentemente, l'Istat è tornato al centro dell'attenzione per questioni che riguardano il confine tra la sua funzione tecnica e le eventuali influenze politiche. In questo contesto, il caso di un funzionario ha sollevato discussioni sulla distinzione tra dati oggettivi e interpretazioni soggettive. La vicenda ha portato alla luce le attenzioni rivolte all'operato dell'istituto e alle possibili interferenze esterne nelle sue attività.

C’è una linea sottile, ma decisiva, che separa il ruolo del tecnico da quello del commentatore. E nel caso di Francesco Maria Chelli, quella linea sembra farsi ogni giorno più sfumata. Nessuno mette in discussione la competenza del presidente dell’Istat, ma è difficile non notare come, negli ultimi mesi, la produzione statistica si accompagni a una narrazione che finisce sistematicamente per complicare il lavoro del governo e, in particolare, del ministro Giancarlo Giorgetti. Non è una questione di numeri in sé, ma di come vengono presentati, enfatizzati, inseriti nel dibattito pubblico. Sempre con il timbro dell’autorevolezza tecnica, certo. Ma anche con effetti politici tutt’altro che neutri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Istat, quel confine sottile tra tecnica e politica. Ecco perché è finita sotto i riflettori Notizie correlate Libri: “Il figlio del dottore”, viaggio nel confine sottile tra vocazione e fallimentoAREZZO – “Il figlio del dottore”, di Francesco Caremani, è un viaggio nel confine sottile tra vocazione efallimento, tra amore e resistenza, tra la... Leggi anche: Inter-Juve e il confine sottile tra furbizia e fair play nella Milano olimpica