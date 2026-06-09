Sono state installate 19 telecamere e nuovi punti luce nel parco di Albere per contrastare spaccio e degrado. Le telecamere copriranno le principali aree di ingresso, i percorsi principali e zone isolate, migliorando la sorveglianza anche in orari serali. I nuovi punti luce saranno posizionati lungo i vialetti più frequentati e nelle aree meno illuminate, rendendo più sicura e fruibile l’area verde durante le ore notturne. Nessuna modifica è stata annunciata per le altre zone del parco.

? Punti chiave? In Breve Nuove tecnologie e luci per la sicurezza al parco delle Albere. Il Comune di Trento ha implementato un sistema di sorveglianza composto da 19 telecamere ad alta definizione per contrastare gli episodi di spaccio e il degrado registrati nell’area verde. L’intervento mira a rafforzare il controllo del territorio all’interno del parco delle Albere e nelle zone limitrofe, rispondendo alle segnalazioni di criticità emerse recentemente. Il piano di potenziamento prevede l’installazione degli apparati tecnologici su cinque pali della luce pubblica situati a un’altezza di circa sei metri. Questo posizionamento strategico permette di coprire l’intero spazio verde con un monitoraggio più efficace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albere: 19 telecamere e nuovi punti luce contro spaccio e degrado

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