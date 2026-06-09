Affari tuoi quando finisce su Rai 1? La data dell’ultima puntata con De Martino

Da ilsipontino.net 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ultima puntata di “Affari tuoi” condotta da Stefano De Martino andrà in onda su Rai 1 in una data non ancora annunciata. Il programma, molto seguito, conta oltre 2 milioni di spettatori, anche in concorrenza con “La ruota della fortuna” su Canale 5, condotto da Gerry Scotti. La trasmissione ha mantenuto una posizione stabile nel palinsesto televisivo italiano, senza ancora comunicare quando si concluderà la stagione in corso.

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Affari tuoi è tra i programmi più seguiti in Italia. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è seguito da oltre 2 milioni di telespettatori su Rai 1 nonostante la concorrenza serrata con La ruota della fortuna, in onda nello stesso momento su Canale 5 con Gerry Scotti. In queste ore, TvBlog ha svelato la data della messa in onda dell'ultima puntata stagionale di Affari tuoi. Secondo quanto riportato dal noto portale, il gioco dei pacchi chiuderà i battenti domenica 19 luglio. Stefano De Martino si prenderà una pausa della televisione per ricaricare le pile in vista della nuova stagione in arrivo a settembre. Per il conduttore sarà un vero e proprio banco di prova poiché oltre al gioco dei pacchi condurrà anche il Festival di Sanremo 2027. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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