Affari tuoi quando finisce su Rai 1? La data dell’ultima puntata con De Martino

Affari tuoi è tra i programmi più seguiti in Italia. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è seguito da oltre 2 milioni di telespettatori su Rai 1 nonostante la concorrenza serrata con La ruota della fortuna, in onda nello stesso momento su Canale 5 con Gerry Scotti. In queste ore, TvBlog ha svelato la data della messa in onda dell'ultima puntata stagionale di Affari tuoi. Secondo quanto riportato dal noto portale, il gioco dei pacchi chiuderà i battenti domenica 19 luglio. Stefano De Martino si prenderà una pausa della televisione per ricaricare le pile in vista della nuova stagione in arrivo a settembre. Per il conduttore sarà un vero e proprio banco di prova poiché oltre al gioco dei pacchi condurrà anche il Festival di Sanremo 2027. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Affari Tuoi non si ferma. In onda nel giorno del lutto per Stefano De Martino

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Quelli messi dal sito di Davide maggio sono i totali che contano i dati fino alla fine La sovrapposizione no conta solo quando i due programmi sono insieme fino alle 21.37 appunto quando finisce affari Tuoi I dati della ruota sono gonfiati alla grande visto che p x.com

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