Durante l'evento, si terrà una serata dedicata a 80 anni di musica, con interventi di Caserta e Pezzella. Verranno condivisi aneddoti e storie legate al Novecento musicale. La serata si svolge in un luogo pubblico e aperto al pubblico. Non sono previsti interventi di artisti o musicisti dal vivo. L’evento si concentra sulla narrazione di eventi e curiosità legate alla musica del secolo scorso.

? Punti chiave? In Breve Musica e memorie: Luciano Caserta e Antonio Pezzella presentano un viaggio tra aneddoti e passione. Luciano Caserta e Antonio Pezzella organizzeranno la serata intitolata La musica raccontata questo giovedì alle ore 19.00, proponendo un incontro che intreccia note musicali e racconti su ottant’anni di dedizione artistica. L’evento promette di trasformare la consueta fruizione della musica in un’esperienza condivisa, dove la teoria e la storia si fondono con la dimensione umana del racconto. L’appuntamento prevede un programma che unisce la competenza tecnica alla sensibilità narrativa. Da un lato, Caserta interverrà come musicista e studioso specializzato nel repertorio del Novecento, portando con sé un bagaglio di conoscenze approfondite sulla musica del secolo scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 80 anni di musica tra aneddoti e arte: l’evento che unisce note e storie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francesco Vignola racconta la sua arte senza dimenticare di citare i problemi del cassinate

Notizie e thread social correlati

Biennale Milano, Katia Ricciarelli festeggia 80 anni tra arte e musicaAlla Biennale di Milano, Katia Ricciarelli ha celebrato il suo ottantesimo compleanno dedicandosi a un evento che ha unito arte e musica.

Alatri, successo per l'evento Storie di Rinascita. Una serata di musica, testimonianze, arte e condivisione di speranza oltre le difficoltà”A Alatri si è tenuto l’evento “Storie di Rinascita”, una serata dedicata a musica, arte e testimonianze di donne che hanno superato episodi di...

Temi più discussi: I volti della Repubblica: stasera in tv la grande festa per gli 80 anni della Repubblica italiana; I volti della Repubblica, al Quirinale la grande festa per gli 80 anni dell’Italia democratica; Festa della Repubblica, Genova celebra il 2 giugno: ‘I volti della repubblica – 80 anni dal referendum’; 2 giugno, show di oltre 2 ore tra musica e storia di 80 anni di Repubblica.

Qualcuno è mai riuscito a ricostruire un rapporto significativo con la musica dopo essersene allontanato per anni? reddit

Il 2 giugno, all’Istituto Italiano di Cultura in Ungheria, sono stati celebrati gli 80 anni della Repubblica Italiana tra emozione, musica e tradizione. Dopo l’Inno e gli interventi istituzionali, il Gran Ballo del ’900 ha incantato il pubblico con quadriglie e valzer x.com

Rabat chiude in musica i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica ItalianaDopo la maratona in tre tappe, a Tangeri, Casablanca e Marrakech, si sono chiuse questa sera al Teatro Mohammed V di Rabat le celebrazioni organizzate dall'Ambasciata d'Italia in Marocco per l'80° ann ... ansa.it

2 giugno, show di oltre 2 ore tra musica e storia di 80 anni di RepubblicaRoma, 2 giu. (askanews) – Una serata di oltre 2 ore, tra le musiche vecchie e nuove del nostro Paese, e un viaggio nella storia di 80 anni della Repubblica italiana ha concluso le celebrazioni della f ... askanews.it