Zoo di 105 Zelig e Colorado a Orte Scalo per la festa del santo patrono | il programma

Da lunedì 8 a domenica, Orte Scalo ospita eventi per la festa di sant’Antonio da Padova, tra cui spettacoli musicali, attività sportive, sfilate e performance di comici. Sono previsti anche spettacoli di Zelig e Colorado presso lo zoo locale, che si svolgono durante la settimana. La manifestazione coinvolge diverse location del paese e si conclude con un programma di intrattenimento vario e numerosi appuntamenti pubblici.

Da lunedì 8 a domenica giugno Orte Scalo si accende con tributi musicali, sport, sfilate e grandi comici per la festa di sant'Antonio da Padova. I festeggiamenti patronali sono organizzati dal Comitato festeggiamenti classe 1985, in collaborazione con il comune, la pro loco e la parrocchia santi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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