Zona Logistica Semplificata si entra nella fase operativa

A giugno si è insediato il Comitato di Indirizzo della Zona Logistica Semplificata del Lazio. La fase operativa della Zls è ora avviata, segnando l'inizio delle attività pratiche.

Nei primi giorni di giugno si è insediato il Comitato di Indirizzo della Zona Logistica Semplificata (Zls) del Lazio. L'organismo ha sede istituzionale presso gli uffici della Regione Lazio a Roma e il suo insediamento, avvenuto alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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