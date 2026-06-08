Un'azienda ha distribuito zaini personalizzati ai dipendenti e ha aggiornato il merchandising con il marchio. La strategia include anche l’uso di materiali brandizzati e spazi di lavoro decorati con elementi visivi aziendali. Questi cambiamenti puntano a estendere il branding oltre gli ambienti interni, coinvolgendo i dipendenti anche fuori dall’ufficio. La distribuzione di gadget e l’uso di arredi con il logo sono diventati strumenti chiave per rafforzare l’identità aziendale.

Il workplace branding non si esaurisce più negli spazi aziendali. Reception curate, sale riunioni coerenti, pareti brandizzate e materiali interni restano importanti, ma raccontano solo una parte dell’identità di un’azienda. Oggi il marchio viene visto, percepito e interpretato anche fuori dalla sede: durante un tragitto, in una fiera, in un coworking, in aeroporto, nella sala d’attesa di un cliente. In questo scenario, lo zaino personalizzato può avere un ruolo più interessante di quanto sembri. Non come semplice gadget con un logo stampato, ma come oggetto quotidiano che accompagna le persone nei luoghi in cui il lavoro accade davvero. La differenza è sostanziale: non si tratta di “fare pubblicità” ovunque, ma di rendere il brand presente in modo utile, coerente e non forzato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Zaini personalizzati e workplace branding: quando il marchio esce dall’ufficio

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Coloring Flat Paper Turns Into 3D Animals | No Mess, Just Magic

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