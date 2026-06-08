Una clausola nel contratto potrebbe modificare le condizioni tra WWE e TNA. La notizia, diffusa da una fonte con attendibilità dubbia, solleva dubbi sulla reale influenza di questa clausola. Al momento, non ci sono conferme ufficiali e le informazioni restano non verificabili. La questione riguarda possibili implicazioni legali o contrattuali tra le due organizzazioni di wrestling.

Il punto interrogativo è d’obbligo, poiché la fonte che rivela il particolare in questione è alquanto borderline come attendibilità, almeno qui da noi. Ma secondo le ultime indiscrezioni, Dave Meltzer avrebbe rivelato un interessante retroscena riguardo alla collaborazione tra WWE e TNA. Durante l’appuntamento con la trasmissione Wrestling Observer Radio, infatti, nella conversazione tra Meltzer e il collega Bryan Alvarez è emerso un dettaglio che porterebbe a riconsiderare la vera natura della collaborazione tra il colosso WWE-TKO e la Total Nonstop Action. Non solo collaborazione: secondo Meltzer la WWE può acquistare la TNA. Qualora quanto emerso dovesse corrispondere a realtà sarebbero in pochi a stupirsene, vista la svolta fin troppo palesemente affaristica intrapresa da TKO. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE-TNA: Una clausola cambierebbe le carte in tavola?

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