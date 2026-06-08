È stato creato un coordinamento tra le liste civiche per unificare le proposte alle elezioni provinciali. L’obiettivo è coordinare le strategie e le iniziative degli amministratori locali. Tra i temi principali ci sono la gestione dei servizi scolastici nei 101 Comuni e altre questioni concrete che saranno affrontate in rete. La collaborazione mira a rafforzare l’azione amministrativa e a migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Come cambierà la gestione dei servizi scolastici nei 101 Comuni?. Quali temi concreti metteranno in rete gli amministratori locali?. Chi guiderà questo nuovo coordinamento territoriale per il voto?. Perché le liste civiche decidono di smettere di operare isolate?.? In Breve Rampin, Iraci e Agujari Stoppa coordinano le liste civiche nei 101 Comuni.. Il gruppo opera sotto l'egida della lista Tutta la Provincia – Uniti per il Territorio.. Temi prioritari includono edilizia scolastica, transizione energetica e manutenzione delle strutture.. L'iniziativa mira a creare una rete permanente tra amministratori e nuove generazioni.. Nasce il coordinamento dei candidati civici in vista del voto provinciale del 14 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voto provinciale: nasce il coordinamento per unire le liste civiche

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