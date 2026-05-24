A Fermo e in altri otto comuni si vota per le elezioni comunali con quattro candidati e diverse liste civiche. La competizione riguarda chi otterrà la maggioranza delle preferenze e controllerà l’amministrazione comunale. Si attende di capire anche come il voto alle liste civiche potrà influenzare le decisioni sulla gestione dei borghi e delle zone più piccole del territorio. Le elezioni si svolgono in un contesto di consultazioni locali con un’offerta di candidati e liste civiche.

? Punti chiave Chi riuscirà a vincere la sfida tra i quattro candidati di Fermo?. Come influirà il voto delle liste civiche sulla gestione dei borghi?. Quali sono le regole per usare il voto disgiunto nei seggi?. Perché i piccoli comuni non avranno bisogno del ballottaggio?.? In Breve A Fermo 14 liste competono tra i candidati Scarfini, Malvatani, Tosoni e Di Ruscio.. Possibile ballottaggio a Fermo tra il 7 e l'8 giugno 2026.. Sfide a tre tra Berdini, Galasso e Marconi a Pedaso e Monteleone.. Voto definitivo senza ballottaggio per i comuni sotto i 15mila abitanti.. Domenica 24 maggio 2026, le urne dei nove comuni del Fermano si aprono alle ore 7 per decidere i nuovi amministratori locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo e 8 comuni al voto: sfida tra 4 candidati e liste civiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Intervista a Daniele Manente Candidato Sindaco Castelfranco Veneto 2026

Notizie e thread social correlati

Umbria, 6 comuni al voto: sfida tra uscenti e nuove liste civicheIn Umbria, sei comuni si apprestano a votare nelle prossime settimane, con una competizione tra amministratori uscenti e nuove liste civiche.

Elezioni amministrative 2026: Comuni al voto, candidati, liste e programmiDomenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, si terranno le elezioni amministrative in dieci comuni della Città...

Temi più discussi: 109° GIRO D’ITALIA - 7° Tappa e 8° Tappa | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti; SANLURI: INTERVENTO DI MANUTENZIONE NEL POTABILIZZATORE; Elezioni amministrative. 900 comuni al voto; Elezioni amministrative, come si vota: la scheda elettorale, le preferenze e il voto disgiunto (dove si può). La guida.

[Discussione corsa] 2026 Giro d'Italia - Tappa 8 Chieti > Fermo (2.UWT) reddit

Elezioni amministrative 2026. Il voto in 27 comuni delle Marche: notizie, aggiornamenti, risultatiEleggono il sindaco e rinnovano il consiglio comunale due capoluoghi di provincia, Macerata e Fermo, e due città con più di 15mila abitanti, Senigallia e San Benedetto del Tronto. Alle urne anche in a ... rainews.it

Comuni del Fermano, corsa alla poltrona di sindaco: ecco gli ultimi movimenti nelle liste, squadra vincente non si cambiaFERMO Sabato alle 12 scadranno i termini per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio, che nella provincia di Fermo, vedranno coinvolti ... corriereadriatico.it