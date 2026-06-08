Un senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, è stato iscritto nel registro degli indagati per un’accusa di violenza sessuale. L’indagine riguarda un episodio avvenuto nel suo studio nel palazzo di San Luigi dè Francesi. Secondo quanto riferito, anche un intermediario, un carabiniere, è sotto inchiesta. La donna coinvolta, un’imprenditrice di 52 anni, ha presentato una denuncia.

Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un’imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nel palazzo di San Luigi dè Francesi, è indagato. Lo scrive "Repubblica" sul proprio sito sostenendo che il fascicolo "approda in queste ore alla procura di Roma". Sotto inchiesta, afferma ancora il quotidiano, anche il carabiniere Antonio P., per tentata violenza privata. L’iscrizione del senatore e del militare «sarebbe avvenuto nell’ufficio che ha accolto l'originaria querela della donna» anche «a loro tutela, per consentire fin dall’immediatezza velocità alle indagini, nell’interesse della denunciante e delle garanzie per gli accusati». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Violenza sessuale al Senato, "indagati Silvestro e l'intermediario carabiniere"

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Francesco Silvestro e un carabiniere indagati dopo un'accusa di violenza sessuale in Senato

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