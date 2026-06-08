VIDEO I Legnini in vantaggio Pescara Pd | Preferenze triplicate grandissima responsabilità

A pochi minuti dalla chiusura dei seggi, un video mostra Legnini in vantaggio con preferenze triplicate. Pescara, segretario cittadino del Partito Democratico, ha dichiarato di essere ottimista ma cauto, parlando ai microfoni di Chieti Today. La sua comunicazione avviene mentre si attendono ancora i risultati ufficiali delle urne.

Ottimista, ma cauto, Gianmarco Pescara, segretario cittadino del Partito Democratico, ai microfoni di Chieti Today, a un'ora dalla chiusura dei seggi. “Attendiamo il termine dello spoglio per i risultati definitivi - dice - ma questo risultato ci consegnerebbe una grandissima responsabilità. Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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