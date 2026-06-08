VIDEO I Il sindaco uscente Ferrara | Una serata magnifica con Legnini un grattacielo all' insegna del benessere della città

Il nuovo sindaco di Chieti è stato ufficialmente eletto al ballottaggio. Il sindaco uscente ha commentato con entusiasmo il risultato, definendo la serata “magnifica”. La vittoria è stata attribuita a Giovanni Legnini, che ora guiderà la città. La cerimonia di proclamazione si è svolta ieri sera, confermando la transizione amministrativa. La vittoria arriva dopo le elezioni che hanno visto coinvolti diversi candidati, con Legnini che ha ottenuto il maggior consenso.

“Una serata magnifica”. Così il sindaco uscente, Diego Ferrara, ai microfoni di Chieti Today, commenta il risultato elettorale che ha portato alla vittoria al ballottaggio di Giovanni Legnini, eletto nuovo primo cittadino di Chieti. Ferrara ricostruisce una “campagna elettorale costruita in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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