VIDEO | Genova il Grifone vola tra i palazzi e sul mare Il calcio non c' entra le immagini sono pazzesche

Da genovatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video mostra un Grifone in volo tra i palazzi di Sestri Ponente, a Genova. Le immagini sono state riprese da due appassionati di natura, che gestiscono una pagina sui social e su YouTube. Il filmato cattura il rapace che sorvola il mare e i palazzi della zona, offrendo uno scorcio insolito sulla presenza di questa specie nel territorio. Il video è stato pubblicato online ed è stato condiviso sui social network.

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Un Grifone in volo nel cielo di Genova, tra i palazzi di Sestri Ponente. Il video è stato girato da Davide e Cristina, appassionati di natura, fotografi e videomaker, attivi sui social e su Youtube con la pagina Cridart. Meravigliose le immagini del rapace che volteggia sopra la marina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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