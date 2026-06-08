VIDEO | Genova il Grifone vola tra i palazzi e sul mare Il calcio non c' entra le immagini sono pazzesche

Notizia in breve

Un video mostra un Grifone in volo tra i palazzi di Sestri Ponente, a Genova. Le immagini sono state riprese da due appassionati di natura, che gestiscono una pagina sui social e su YouTube. Il filmato cattura il rapace che sorvola il mare e i palazzi della zona, offrendo uno scorcio insolito sulla presenza di questa specie nel territorio. Il video è stato pubblicato online ed è stato condiviso sui social network.