Vicopisano rogo tra i rifiuti | scuola evacuata e allarme fumi

Notizia in breve

Un incendio tra i rifiuti ha provocato l’evacuazione di una scuola vicina e l’allarme fumi. Le fiamme sono divampate in un impianto di gestione dei rifiuti, che stava operando in modo controllato. Durante la combustione sono state rilasciate sostanze tossiche nell’aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non risultano persone ferite o intossicate.