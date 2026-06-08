Vicopisano rogo tra i rifiuti | scuola evacuata e allarme fumi
Un incendio tra i rifiuti ha provocato l’evacuazione di una scuola vicina e l’allarme fumi. Le fiamme sono divampate in un impianto di gestione dei rifiuti, che stava operando in modo controllato. Durante la combustione sono state rilasciate sostanze tossiche nell’aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non risultano persone ferite o intossicate.
Quali sostanze tossiche sono state rilasciate dalla combustione dei rifiuti? Come hanno fatto le fiamme a divampare in un impianto controllato? Chi deve monitorare la qualità dell'aria nelle zone residenziali colpite? Quanto tempo servirà per dichiarare l'area nuovamente sicura per i cittadini??? In Breve Evacuazione precauzionale di una scuola locale e diverse attività produttive vicine. Rischio tossicità per bambini, anziani e soggetti con patologie respiratorie. Monit . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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