Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 8 giugno 2026, si segnala una situazione di viabilità a Roma e nel Lazio. L’Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni del traffico, senza indicare specifici incidenti o chiusure. La rete stradale presenta possibili rallentamenti, ma non sono stati segnalati disservizi significativi. La comunicazione si rivolge agli automobilisti per fornire indicazioni sulla circolazione in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto incidente sulla via del mare all'altezza di Ostia Antica permangono code per traffico da Dragona in direzione Ostia rimaniamo nel quadrante Sud code su via dell'Aeroporto da viale lago di Traiano al ponte della Scafa verso Ostia e nella stessa direzione sulla Colombo code da Vitinia a malafede sulla via Pontina code dal raccordo anulare a Spinaceto direzione Latina andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Cassia bis e Salaria e più avanti si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina sul tratto Urbano... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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