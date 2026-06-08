Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 18 | 10

Notizia in breve

Alle 18:10 del 8 giugno 2026, si registrano rallentamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio. La rete stradale presenta code e congestioni, con traffico intenso in diverse zone della capitale. La situazione interessa principalmente arterie principali e vie di accesso alle autostrade. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La circolazione rimane critica in alcune aree, mentre le autorità monitorano la situazione e forniscono aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.