Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 18 | 10
Alle 18:10 del 8 giugno 2026, si registrano rallentamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio. La rete stradale presenta code e congestioni, con traffico intenso in diverse zone della capitale. La situazione interessa principalmente arterie principali e vie di accesso alle autostrade. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La circolazione rimane critica in alcune aree, mentre le autorità monitorano la situazione e forniscono aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla via del mare all'altezza di Ostia Antica che crea code da Dragona in direzione Ostia rimaniamo nel quadrante Sud code su via dell'Aeroporto da viale lago di Traiano al ponte della Scafa verso Ostia che nella stessa direzione sulla Colombo da Vitinia a malafede sulla via Pontina code da Spinaceto a raccordo anulare in direzione Eur proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra la Cassia bis e la Salaria è più avanti si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina sul tratto Urbano della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 18:10Alle 18:10 del 6 giugno 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 18:10Nella giornata dell'8 aprile 2026, alle 18:10, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10 | 25.
Regione Lazio: Viabilità. Elena Palazzo: Dalla Regione sostegno concreto ai territori, quasi un milione per la SP Itri-Sperlonga, risposta attesa da tempo - Il Golfo a portata di click - Telegolfo RTG Notizie Online https://www.telegolfo.com/regione-lazio-viab facebook
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