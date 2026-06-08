Il vetro viene spesso visto come un materiale “neutro” nel discorso sulla sostenibilità industriale. Il settore si concentra su tecnologie di riciclo e circolarità per promuovere pratiche più sostenibili. La Glass Economy, cioè l’economia del vetro, si sviluppa attorno a queste strategie per ridurre l’impatto ambientale e favorire il riutilizzo dei materiali. Tuttavia, il vetro continua a essere percepito come un elemento passivo in questo contesto.

Nel dibattito sulla sostenibilità industriale il vetro tende ancora a essere percepito come un materiale “neutro”, quasi passivo. Le evidenze riportate dalla FEVE (Federazione Europea dell’Industria del Vetro) ribaltano tale lettura: questo materiale costituisce una risorsa permanente, infinitamente riciclabile, riutilizzabile e ricaricabile, e proprio per questo si colloca al centro della cosiddetta Glass Economy. Non si tratta soltanto di un imballaggio, ma di un sistema industriale che integra produzione, consumo e rigenerazione. La sua influenza economica non è marginale: l’industria europea del vetro conta oltre 160 stabilimenti in oltre 20 Paesi e genera circa 125. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Vetro e sostenibilità: tecnologie, riciclo e circolarità nella Glass Economy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ISTv Verde - Gestione dei rifiuti, raccolta differenziata in Piemonte

Notizie e thread social correlati

Sostenibilità: Ponti (Confindustria), 'L’Italia leader nella circolarità, ora servono regole chiare e investimenti'L’Italia si distingue come uno dei paesi europei più avanzati nel settore della circolarità industriale.

Glass, il documentario che ti farà vedere il vetro con tutt’altri occhiIl vetro, materiale onnipresente e fondamentale nella nostra vita quotidiana, è spesso un silenzioso testimone di storie di innovazione, lavoro e sostenibilità. Raramente ci soffermiamo a pensare al ... greenme.it

Cresce l’industria del vetro, tra sostenibilità e benessere aziendaleL’industria italiana del vetro è una vera eccellenza in Europa. Abbraccia la produzione della gamma completa degli articoli in vetro: bottiglie, flaconi, vasi alimentari, vetri per infissi, per ... repubblica.it