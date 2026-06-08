Vetro e sostenibilità | tecnologie riciclo e circolarità nella Glass Economy

Da it.insideover.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il vetro viene spesso visto come un materiale “neutro” nel discorso sulla sostenibilità industriale. Il settore si concentra su tecnologie di riciclo e circolarità per promuovere pratiche più sostenibili. La Glass Economy, cioè l’economia del vetro, si sviluppa attorno a queste strategie per ridurre l’impatto ambientale e favorire il riutilizzo dei materiali. Tuttavia, il vetro continua a essere percepito come un elemento passivo in questo contesto.

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Nel dibattito sulla sostenibilità industriale il vetro tende ancora a essere percepito come un materiale “neutro”, quasi passivo. Le evidenze riportate dalla FEVE (Federazione Europea dell’Industria del Vetro) ribaltano tale lettura: questo materiale costituisce una risorsa permanente, infinitamente riciclabile, riutilizzabile e ricaricabile, e proprio per questo si colloca al centro della cosiddetta Glass Economy. Non si tratta soltanto di un imballaggio, ma di un sistema industriale che integra produzione, consumo e rigenerazione. La sua influenza economica non è marginale: l’industria europea del vetro conta oltre 160 stabilimenti in oltre 20 Paesi e genera circa 125. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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