Valmontone Cerimonia di inaugurazione della restaurata Piazza Umberto Pilozzi Una cornice degna per la Collegiata e Palazzo Doria Pamphilj

Da cronachecittadine.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, domenica 7 giugno, si è svolta l’inaugurazione della piazza restaurata dedicata a Umberto Pilozzi. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, con la Collegiata e il Palazzo Doria Pamphili come sfondo. La piazza, recentemente sistemata, è diventata un punto di riferimento per i cittadini. La riqualificazione ha visto interventi sul pavimento e sugli arredi urbani, creando una nuova cornice per gli edifici storici della zona.

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