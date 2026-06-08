valmontone cerimonia di inaugurazione della restaurata piazza umberto pilozzi una cornice degna per la collegiata e palazzo doria pamphilj

Notizia in breve

Nella serata di ieri, domenica 7 giugno, si è svolta l’inaugurazione della piazza restaurata dedicata a Umberto Pilozzi. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, con la Collegiata e il Palazzo Doria Pamphili come sfondo. La piazza, recentemente sistemata, è diventata un punto di riferimento per i cittadini. La riqualificazione ha visto interventi sul pavimento e sugli arredi urbani, creando una nuova cornice per gli edifici storici della zona.