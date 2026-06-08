Valmontone Cerimonia di inaugurazione della restaurata Piazza Umberto Pilozzi Una cornice degna per la Collegiata e Palazzo Doria Pamphilj
Nella serata di ieri, domenica 7 giugno, si è svolta l’inaugurazione della piazza restaurata dedicata a Umberto Pilozzi. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, con la Collegiata e il Palazzo Doria Pamphili come sfondo. La piazza, recentemente sistemata, è diventata un punto di riferimento per i cittadini. La riqualificazione ha visto interventi sul pavimento e sugli arredi urbani, creando una nuova cornice per gli edifici storici della zona.
Cronache Cittadine VALMONTONE – Nella serata di ieri, Domenica 7 Giugno, Valmontone e la sua comunità hanno vissuto uno di quegli eventi L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DI PIAZZA UMBERTO PILOZZI Domenica 7 giugno 2026, alle ore 21:00, vi aspettiamo per la cerimonia di inaugurazione di Piazza Umberto Pilozzi. Per arrivare fin qui c'è stato un percorso lungo. La serata sarà l'occasione p facebook