Secondo quanto riportato, l’attrice Katie Holmes ha dichiarato che uscire di casa con i capelli bagnati rappresenta la nuova tendenza dell’estate. La scelta è stata attribuita alla sua capacità di rendere ogni gesto leggero e naturale. La moda sta influenzando le abitudini di molte persone, che preferiscono non asciugare i capelli prima di uscire. La tendenza si inserisce in un quadro di atteggiamenti più rilassati durante la stagione estiva.

Ogni cosa che tocca diventa leggera, aggraziata, spensierata. Katie Holmes ha questa innata capacità. Quella di saper trasformare e migliorare ogni hairlook (e outfit) che indossa. Merito del suo fascino effortless, del suo sorriso (scomposto e spontaneo), del suo atteggiamento molto aperto agli altri e alla vita. Così nuovo foto dell’attrice che la mostrano mentre passeggia nella sua New York con i capelli bagnati, diventano una fonte d’ispirazione per le mode dell’estate 2026. L’attrice esce spesso di casa con la chioma bagnata. Non con una piega dal finish wet (come creata nel backstage di una sfilata) ma con ciocche che sono appena uscite dalla doccia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Uscire di casa con i capelli bagnati è la nuova moda dell’estate. Parola di Katie Holmes

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