Ernesto Passaro ha confermato sui social di aver iniziato un nuovo rapporto sentimentale dopo la fine della relazione con Cristiana Anania, conclusa da alcune settimane. La coppia aveva avuto una storia che ha attirato l’attenzione, ma ora Passaro ha voluto fare chiarezza pubblicamente. Non sono stati forniti dettagli sulla nuova persona, né ulteriori informazioni sulla relazione in corso.

La storia d'amore tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania è giunta al termine da settimane ma il loro rapporto continua a far discutere. Dopo aver seguito il loro percorso a Uomini e Donne in molti vorrebbero rivederli insieme come coppia, anche se l'addio sembra definitivo. Di recente l'ex tronista del dating show di Maria De Filippi parlando della rottura con Ernesto ha detto di avere le prove di un tradimento, una dichiarazione che lo ha fatto sbottare sui social. L'ex corteggiatore si è infatti lasciato andare ad un duro sfogo nel quale ha accusato la speaker radiofonica di non essere in grado di prendersi le sue responsabilità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, nuovo flirt per Ernesto Passaro dopo Cristiana? Lui fa chiarezza sui social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne, Trono Classico - Cristiana sceglie Ernesto

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, nuovo amore per Ernesto Passaro dopo Cristiana Anania? Lui intervieneDopo la rottura con Cristiana Anania, Ernesto Passaro è stato avvistato con una nuova ragazza, alimentando voci su un possibile nuovo amore.

Ernesto Passaro e il gossip su un nuovo flirt dopo Cristiana AnaniaErnesto Passaro, volto conosciuto per la sua partecipazione a programmi di intrattenimento, è stato coinvolto in recenti indiscrezioni che parlano di...

Temi più discussi: ho avuto un incidente: l'ex di Uomini e Donne Ernesto Passaro ricoverato in ospedale, lo sfogo social prima del ritorno a casa; Ernesto Passaro di Uomini e Donne in ospedale dopo un incidente: Rientro a casa in queste condizioni; Ernesto Passaro finisce al pronto soccorso: Ho avuto un incidente. Come sta l' ex corteggiatore di Uomini e Donne; Uomini e Donne, Ernesto Passaro allarma i fan: Ho avuto un incidente.

Uomini e Donne, Ernesto Passaro nel mirino del gossip: avvistamento e replica social torresette.news/rubriche/socia… #uominiedonne x.com

Uomini e donne, nuova segnalazione su Ernesto Passaro che nega tuttoErnesto Passaro, ex protagonista di Uomini e Donne, protagonista di una nuova segnalazione che nega con fermezza sui social. msn.com

Uomini e Donne, Ernesto Passaro nel mirino del gossip: avvistamento e replica socialNegli ultimi giorni il nome di Ernesto Passaro è tornato al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto per nuove indiscrezioni riguardanti la sua vita sentimentale. L’ex ... torresette.news