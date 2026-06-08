Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 8 giugno 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Diego dal punto di vista sentimentale non sta vivendo un bel periodo, ormai da mesi si lamenta della sua relazione con Ida. Di recente al padre ha detto che la situazione non è affatto migliorata, intanto la sua sintonia con Lorenza continuerà ad aumentare. Spoiler Un posto al sole 8 giugno 2026: Lorenza e Diego vicini, Bice e Sergio fanno pace ma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 8 giugno 2026: Rosa resta colpita da Pino, Lorenza e Diego sempre più affiatati

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Un Posto al Sole, puntate 1-5 giugno 2026: mistero al casale e Alberto sempre più sconvolto

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