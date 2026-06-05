Venerdì 5 giugno 2026, nella soap opera, Rosa e Damiano si sono affrontati in una furiosa lite che ha attirato l'attenzione degli spettatori. Nel frattempo, Lorenza e Diego sono apparsi complici, scambiando sguardi e parole che hanno suggerito un'alleanza. La scena si è svolta in modo teso, con dialoghi intensi e scontri verbali tra i personaggi. La puntata ha lasciato molti in attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 5 giugno 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Renda ha fatto una sorpresa romantica alla compagna ma le cose sono andate in modo diverso rispetto a come le aveva immaginate. Intanto ci sarà ancora freddezza tra Ornella e Raffaele al ritorno dal loro viaggio. Rosa vorrebbe chiarirsi con Damiano però la situazione prenderà una piega ancora più brutta. Il motivo? Lui scoprirà qualcosa che gli provocherà un forte dispiacere e farà scoppiare una lite alquanto animata con la compagna. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 5 giugno 2026: furiosa lite tra Rosa e Damiano, Lorenza e Diego complici

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