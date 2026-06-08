Un bambino di sette mesi morto tra le braccia di sua madre Giustizia per Sam!

Da ilfattoquotidiano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di sette mesi è morto tra le braccia della madre. La notizia è stata diffusa attraverso i media, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La vicenda si inserisce in un contesto di conflitti e violenze che coinvolgono molte aree del mondo, con immagini di guerra che circolano frequentemente sui canali di informazione. La notizia ha suscitato reazioni di solidarietà e richieste di giustizia. Non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche del decesso o sulle eventuali responsabilità.

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Dopo anni di guerre, di bombardamenti, di massacri, di immagini che scorrono ogni sera nei telegiornali e sui nostri telefoni, temo che in molti di noi si sia insinuata una forma di assuefazione. È una parola terribile, ma credo sia quella giusta. Una sorta di anestesia morale, forse di autodifesa, che ci porta a registrare l’orrore senza più reagire come dovremmo. Ogni giorno ascoltiamo notizie di morti, di bambini uccisi, di famiglie distrutte. Ogni giorno ci indigniamo per qualche secondo e poi passiamo oltre. Perché la ripetizione continua del dolore rischia di consumare la nostra capacità di provare dolore. Poi, però, accade qualcosa. Qualcosa si rompe dentro e fa male. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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