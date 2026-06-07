In Cisgiordania, una famiglia è stata colpita da spari, con un bambino di sette mesi ucciso. L'incidente si è verificato durante un viaggio nel sud della regione. Fahd Abu Haikal, che si sposta frequentemente in questa zona per motivi familiari, era presente al momento dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’attacco né sui responsabili.

Palestina Gli Abu Haikal erano fermi a un checkpoint israeliano. A Gaza bombe su un matrimonio Palestina Gli Abu Haikal erano fermi a un checkpoint israeliano. A Gaza bombe su un matrimonio Quel viaggio nel sud della Cisgiordania Fahd Abu Haikal lo compie più volte al mese, per motivi familiari. È di Hebron, mentre la moglie Dania è di Beit Sahour, nei pressi di Betlemme. Per lui è consueto spostarsi in auto tra le due città. Una strada familiare che venerdì sera ha percorso ancora una volta per riportare la madre a casa, nel quartiere collinare di Tel Rumeida, a Hebron, dopo alcuni giorni trascorsi con lui e la sua famiglia. Quel breve tragitto all’improvviso si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto per sempre la vita di un’intera famiglia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Cisgiordania, pallottole contro una famiglia. Ucciso Sam, aveva sette mesi

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