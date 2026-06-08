Un angolo di Francia a Riccione | Chalet del Mar strapieno per un party riuscitissimo
Un locale di Riccione ha registrato il tutto esaurito durante un party organizzato nel fine settimana. L’evento si è svolto presso uno chalet sulla riviera, attirando un pubblico numeroso che ha partecipato fino a tarda notte. La serata ha visto una grande affluenza di persone, con il locale completamente riempito. La musica ha accompagnato l’intera durata dell’evento, senza interruzioni. La festa ha avuto un grande riscontro di pubblico, confermando la popolarità dell’area come meta di eventi notturni.
Rimini, 8 giugno 2026 – In Riviera la festa è sempre dietro l'angolo e nei suoi locali, la musica non smette mai di far ballare. In questa vivace cornice, la suggestiva atmosfera del porto di Riccione, accarezzata dalla brezza marina, si è fusa alla perfezione con l'eleganza della Costa Azzurra per una serata esclusiva firmata Chalet del Mar. Un angolo di Francia a Riccione. Sabato scorso, il rinomato locale si è trasformato in un angolo di Francia, curando ogni dettaglio per trasportare gli ospiti in un vero e proprio sogno in stile Saint Tropez. A fare da sfondo all'evento c'erano le immagini dell'intramontabile icona francese Brigitte Bardot e un'eccezionale sfilata di supercar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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