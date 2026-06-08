Un angolo di Francia a Riccione | Chalet del Mar strapieno per un party riuscitissimo

Notizia in breve

Un locale di Riccione ha registrato il tutto esaurito durante un party organizzato nel fine settimana. L’evento si è svolto presso uno chalet sulla riviera, attirando un pubblico numeroso che ha partecipato fino a tarda notte. La serata ha visto una grande affluenza di persone, con il locale completamente riempito. La musica ha accompagnato l’intera durata dell’evento, senza interruzioni. La festa ha avuto un grande riscontro di pubblico, confermando la popolarità dell’area come meta di eventi notturni.