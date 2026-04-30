Angolo terme | Vertical Party

A Angolo Terme il weekend dedicato all’Angolo Vertical inizia con il Vertical Party, una serata che si svolgerà venerdì 1 maggio 2026. L’evento segna l’apertura ufficiale della manifestazione, che negli anni ha acquisito grande rilevanza nella zona. La serata promette di coinvolgere il pubblico con musica e intrattenimento, dando il via a un fine settimana ricco di attività.

Il momento è arrivato: ad Angolo Terme l’attesa lascia spazio all’energia e all’entusiasmo. Venerdì 1 maggio 2026 si alza ufficialmente il sipario sul weekend dell’Angolo Vertical con il Vertical Party, una serata che negli anni è diventata molto più di un semplice appuntamento inaugurale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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