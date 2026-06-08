Ultimi minuti per votare

Notizia in breve

Fino alle 15 di oggi, si può votare in 97 sezioni del Comune di Arezzo. Restano pochi minuti per recarsi alle urne e partecipare alle elezioni. Le operazioni di voto sono ancora aperte e si concluderanno alle 15, quando si procederà allo scrutinio. Non ci sono indicazioni di eventuali proroghe o variazioni sugli orari di chiusura.