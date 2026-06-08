Ultimi minuti per votare
Fino alle 15 di oggi, si può votare in 97 sezioni del Comune di Arezzo. Restano pochi minuti per recarsi alle urne e partecipare alle elezioni. Le operazioni di voto sono ancora aperte e si concluderanno alle 15, quando si procederà allo scrutinio. Non ci sono indicazioni di eventuali proroghe o variazioni sugli orari di chiusura.
Ultimi minuti per raggiungere le urne: fino alle 15 sarà possibile votare nelle 97 sezioni del Comune di Arezzo. Ieri sera alle 23 l'affluenza si è attestata al 40,80 per cento, in calo di quasi 5 punti in percentuale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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