In molte scuole europee, le vacanze estive durano tra le due e le otto settimane, con variazioni significative tra i paesi. In alcuni stati dell’Unione Europea, la pausa può estendersi fino a circa otto settimane, mentre in altri si ferma a circa sei. La durata viene stabilita dalle autorità scolastiche nazionali e può differire anche tra regioni di uno stesso paese. In Italia, le vacanze estive durano generalmente circa tre mesi.

Chi fa più vacanze estive in Europa? Molti adulti italiani ricordano ancora con un certo senso di nostalgia i tre interminabili mesi di pausa scolastica, tempo sospeso tra avventure ma anche interminabili pomeriggi di noia. Non tutti sanno, però, che quella lunga pausa estiva degli studenti italiani rappresenta un’eccezione nel panorama europeo. In diversi Paesi, infatti, le vacanze estive durano poco più di un mese. Abbiamo confrontato la durata della pausa estiva in dieci Stati dell’Unione europea per capire chi si ferma di più e chi, invece, torna prima sui banchi. Le vacanze estive nelle scuole europee. Doverosa premessa: fare un confronto fra tutti i calendari scolastici dei vari Stati dell’Unione europea è un esercizio mastodontico e forse anche poco utile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto durano le vacanze estive nelle scuole europee, dati e confronto tra Stati Ue

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