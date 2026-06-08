Ucraina Mosca avanza nel Donetsk L’Europa con Kiev

Da tv2000.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le truppe russe avanzano nel Donetsk, consolidando il controllo in diverse aree della regione. Le forze ucraine resistono, ma le avance sono continue. Non ci sono ancora notizie di ritiri o controffensive significative. La situazione sul campo rimane tesa e in evoluzione. La regione resta al centro delle operazioni militari, con combattimenti intensi e spostamenti di truppe da entrambe le parti.

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La guerra in Ucraina: prosegue l’avanzata russa nella regione del Donetsk dove Mosca continua a guadagnare terreno. Gelo del Cremlino dopo il vertice europeo a tre di Zelensky: difficile immaginare un accordo con Kiev, afferma Putin. Servizio di Antonio Soviero. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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