Ucraina Mosca avanza nel Donetsk L’Europa con Kiev
Le truppe russe avanzano nel Donetsk, consolidando il controllo in diverse aree della regione. Le forze ucraine resistono, ma le avance sono continue. Non ci sono ancora notizie di ritiri o controffensive significative. La situazione sul campo rimane tesa e in evoluzione. La regione resta al centro delle operazioni militari, con combattimenti intensi e spostamenti di truppe da entrambe le parti.
La guerra in Ucraina: prosegue l’avanzata russa nella regione del Donetsk dove Mosca continua a guadagnare terreno. Gelo del Cremlino dopo il vertice europeo a tre di Zelensky: difficile immaginare un accordo con Kiev, afferma Putin. Servizio di Antonio Soviero. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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