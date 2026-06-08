Tutti tranne te: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tutti tranne te (Anyone But You), film del 2023 diretto da Will Gluck, liberamente ispirato alla famosa commedia shakespeariana ambientata a Messina, Molto rumore per nulla. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Mentre cerca di procurarsi la chiave del bagno in un bar, Bea, studentessa di giurisprudenza dell’Università di Boston, incontra Ben, dipendente della Goldman Sachs. I due hanno una connessione immediata e trascorrono la giornata insieme, finendo per addormentarsi sul divano di Ben. Bea se ne va senza svegliarlo la mattina, ma ci ripensa e torna all’appartamento, solo per sentirlo denigrarla mentre parla con il suo amico Pete. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tutti tranne te: tutto quello che c’è da sapere sul film

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pregnant beauty CEO proposes to bricklayer,unaware he is billionaire—dad of her kid!

Notizie e thread social correlati

Io e te dobbiamo parlare: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1, viene trasmesso il film intitolato \

Leggi anche: Chief of Station – Verità a tutti i costi: tutto quello che c’è da sapere sul film

Temi più discussi: I film in TV stasera: amore e equivoci con Sydney Sweeney, il classico Robin Hood con Kevin Costner; Dal 17 giugno al cinema RICCHI DA MORIRE - DELITTI IN FAMIGLIA con Glen Powell e Margaret Qualley; Stasera in TV lunedì 8 giugno 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata; Migliori film su Prime Video da vedere | Giugno 2026.

Perché niente io chiamo questo immenso universo tranne te, mia rosa, in esso tu sei il mio tutto. W Shakespeare #PoesiaoesiaInFormaDiRosa #3giugno @teatrolafenice @SalaLettura @albertopetro2 @ampomata @PasqualeTotaro @redne2013 @lagatta x.com

Tutti tranne te: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tutti tranne te (Anyone But You), film del 2023 diretto da Will Gluck, liberamente ispirato alla famosa commedia shakespeariana ... tpi.it

Tutti tranne te stasera in tv: Sydney Sweeney e Glen Powell si innamorano (e ci fanno innamorare) grazie a ShakespeareSu Rai 1 va in onda in prima visione la commedia romantica e divertente ambientata in Australia, con due protagonisti irresistibili e quattrocento anni di letteratura alle spalle ... msn.com

Ho perso il memo? Quando Universes Within ha cominciato a riferirsi a tutto il materiale non-UB? reddit