TS – Suwarso e il Como stile Juve | Per noi e Fabregas conta solo vincere Se siamo in Champions tutto è possibile
Il Como è qualificato in Champions League dopo la vittoria a Cremona. Mirwan Suwarso, rappresentante del club, ha commentato che, nonostante il risultato importante, bisogna mantenere i piedi per terra e non lasciarsi trasportare dall’entusiasmo. Ha anche affermato che, per la squadra e Fabregas, l’obiettivo rimane solo vincere, e che se si è in Champions tutto può succedere.
2026-06-07 16:24:00 Flash news da Tuttosport: Mirwan Suwarso, il Como è in Champions League. Cosa ha provato dopo la partita di Cremona? “ È stato un grande momento, ma non dobbiamo volare sulle ali dell’entusiasmo. Dobbiamo realizzare quello che è successo, e pensare a quello che ci aspetta adesso ”. Siete sorpresi di quello che avete ottenuto negli ultimi tre anni? “ Con il passare del tempo abbiamo imparato che avremmo potuto adattare i nostri piani. Cesc Fabregas ci ha sempre creduto: è uno che vuole sempre vincere, in ogni partita. E noi crediamo in quello che crede lui ”. Le prime parole che vi siete scambiati con Fabregas dopo la qualificazione? “ In realtà non ci siamo detti molto, ci siamo solo sorrisi a vicenda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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