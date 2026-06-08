Trovata cocaina in una scatola di caramelle

Durante un controllo stradale in via Idice, i carabinieri hanno arrestato due uomini di 19 e 32 anni di nazionalità tunisina. In una scatola di caramelle trovata con uno dei due, sono state rinvenute sostanze stupefacenti, identificate come cocaina. L'operazione si è conclusa con l'arresto dei due soggetti.

Un 19enne e un 32enne di nazionalità tunisina sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Ozzano dell'Emilia durante un controllo alla circolazione stradale in via Idice. I due, entrambi disoccupati e con precedenti per reati in materia di droga, erano a bordo di una Fiat Panda quando. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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