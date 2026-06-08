Trasparenza salariale in vigore il decreto | cosa cambia

Notizia in breve

È entrato in vigore il decreto sulla trasparenza salariale, che stabilisce il diritto dei lavoratori di conoscere il livello retributivo medio dei colleghi. La norma mira a favorire la trasparenza all’interno delle aziende, consentendo ai dipendenti di accedere a informazioni sui salari senza restrizioni. Il decreto prevede modalità di accesso e tutela della privacy, con l’obiettivo di ridurre disparità salariali e discriminazioni. Le aziende devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro un termine stabilito dalla legge.