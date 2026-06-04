Trasparenza salariale | cosa cambia e cosa dobbiamo fare per tutelare i nostri diritti

La Direttiva Europea sulla trasparenza salariale sarà recepita in Italia entro il 7 giugno. Prevede misure per ridurre il divario retributivo di genere, attualmente intorno al 13% nell’Unione Europea. Le aziende dovranno fornire informazioni chiare sui salari e adottare strumenti per favorire la parità di trattamento. La normativa richiede anche ai lavoratori di conoscere i propri diritti e di poter accedere facilmente ai dati salariali. Non sono ancora definiti i dettagli attuativi in Italia.

Spiega l'avvocato Valentina Pepe, partner di Pepe & Associati Studio Legale, che «la mancanza di informazioni chiare sui livelli retributivi ha finora mantenuto una situazione in cui le discriminazioni, spesso involontarie e frutto di pregiudizi strutturali, sono difficili da individuare e provare. La nuova normativa impone un cambio di paradigma, obbligando le aziende a rendere più chiari i propri sistemi salariali». Gli strumenti di tutela I lavoratori ottengono strumenti di tutela concreti e azionabili, tanto in fase di assunzione che nel corso del rapporto di lavoro. I candidati a un'assunzione avranno infatti il diritto di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Trasparenza salariale: cosa cambia davvero per le donne lavoratrici

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