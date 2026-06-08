Durante un colloquio di lavoro, il datore di lavoro deve indicare obbligatoriamente la retribuzione prevista, comprensiva di eventuali bonus o benefits. Inoltre, i lavoratori hanno diritto di conoscere la media degli stipendi dei colleghi, anche attraverso strumenti come dati aggregati o rapporti interni. La normativa sulla trasparenza salariale mira a favorire un'informazione chiara e accessibile sui compensi nel mondo del lavoro.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). Con l’entrata in vigore del decreto sulla trasparenza salariale, il mercato del lavoro registra un tasso di disoccupazione al 5,1%. Fonte Eurostat? Il Decreto 962026 cambia le regole della trasparenza salariale: ecco come muoversi tra nuovi diritti e privacy protetta. Il Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96 entra ufficialmente in vigore dal 7 giugno per regolare la trasparenza delle retribuzioni in azienda. Questa normativa attua la direttiva europea 2023970 e introduce meccanismi strutturali per combattere le disparità di stipendio basate sul genere. Nonostante i timori circolanti, la legge non autorizza alcuna consultazione diretta delle buste paga dei colleghi, ma trasforma il modo in cui le informazioni economiche circolano nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trasparenza salariale: ecco i nuovi diritti per i lavoratori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La trasparenza salariale arriva in Italia

Notizie e thread social correlati

Trasparenza salariale: cosa cambia e cosa dobbiamo fare per tutelare i nostri dirittiLa Direttiva Europea sulla trasparenza salariale sarà recepita in Italia entro il 7 giugno.

Trasparenza retributiva e parità salariale, via il 7 giugno ai nuovi obblighi: chi rischiaIl decreto legislativo 96/2026 sulla trasparenza retributiva e la parità salariale entrerà in vigore il 7 giugno, dopo la pubblicazione in Gazzetta...

Temi più discussi: Trasparenza retributiva, ecco cosa cambia per le imprese sotto i 50 dipendenti; Trasparenza salariale al via, le novità per lavoratori e imprese; Parità salariale e trasparenza retributiva: le nuove regole della Direttiva UE in arrivo per tutte le aziende; Trasparenza salariale, fra obblighi e tutele ecco cosa cambia per la vita aziendale.

Trasparenza salariale: in Veneto nel settore privato donne pagate il 26% in meno degli uomini. Sono ancora troppo poche le lavoratrici a cui vengono affidati incarichi di responsabilità gestionale e di amministrazione. x.com

Trasparenza salariale, in vigore il decreto: cosa cambia per lavoratori e impreseLeggi su Sky TG24 l'articolo Trasparenza salariale, in vigore il decreto: cosa cambia per lavoratori e imprese ... tg24.sky.it

Trasparenza salariale, cambia tutto. Diritto a essere informati sui compensi dei colleghiIl Dl: I lavoratori hanno il diritto di richiedere informazioni sui livelli retributivi medi ... affaritaliani.it