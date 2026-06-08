Trasferiva le sim in carcere al fidanzato con un bacio ma lui di nascosto ordinò che le bruciassero la macchina

Un detenuto ha trasferito le sue schede SIM nel cellulare del fidanzato, con un bacio. Successivamente, il compagno, senza essere visibile, ha ordinato di bruciare l’auto della fidanzata. La donna ha riferito che il suo compagno in carcere, mosso dalla gelosia, avrebbe dato ordini ai complici all’esterno di rubare e incendiare il veicolo.

Dal carcere, mosso dalla gelosia avrebbe ordinato ai propri complici all’esterno di rubare e incendiare l’auto della sua stessa fidanzata. Lei, ignorando il mandante, ha denunciato il tutto, ma a sua volta ha inconsapevolmente aiutato il fidanzato geloso tra le sbarre nell’assurda operazione. Durante un colloquio, grazie anche ad altri due indagati, la donna era riuscita a cedergli tre schede sim (intestate a prestanomi) con un bacio. I carabinieri di Modugno hanno così scoperto il sistema presente all’interno del carcere di Lecce e Paola, dove si trovavano alcuni degli indagati, collegandosi anche a un grave episodio di cronaca. I reati contestati: dal tentato omicidio all’introduzione di dispositivi di comunicazione in carcere. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bari, tentato omicidio e Sim in carcere con un bacio: 4 arrestiQuattro persone sono state arrestate tra Bari, Lecce e Cosenza con accuse di reati aggravati dal metodo mafioso.

Schede sim introdotte in carcere con un bacio: arresti nel BareseDurante un’indagine per tentato omicidio a Palo del Colle, i carabinieri hanno scoperto che alcune schede SIM venivano introdotte in carcere tramite...

Schede sim in carcere con un bacio, la scena immortalata da telecamereUna sequenza di pochi frame in cui si vedono un uomo e una donna abbracciarsi e scambiarsi un bacio appassionato. Lui la stringe, lei gli tiene il volto con le mani e con il bacio passa all'uomo tre n ... ansa.it

Al fidanzato in carcere consegna sim con un bacio, 3 schede telefoniche trasferite da bocca a boccaBlitz dei carabinieri di Modugno, 4 arresti per tentato omicidio, ma anche estorsioni, favoreggiamento e ricettazione ... bari.repubblica.it