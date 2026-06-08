Bari tentato omicidio e Sim in carcere con un bacio | 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate tra Bari, Lecce e Cosenza con accuse di reati aggravati dal metodo mafioso. Tra le misure cautelari, due sono finite in carcere, mentre un’altra è stata portata in cella dopo aver dato un bacio a un compagno. Le indagini hanno portato all’esecuzione degli arresti, coinvolgendo diversi territori e diversi reati.

Quattro arresti tra Bari, Lecce e Cosenza con accuse di reati a vario titolo aggravati dal metodo mafioso. Tra i capi d’accusa contestati figurano il tentato omicidio, l’estorsione, il porto illegale di armi, la ricettazione, il furto e l’incendio di auto, oltre al favoreggiamento personale e all’introduzione illegale di dispositivi di comunicazione in carcere. Il blitz è scattato contemporaneamente nel comune di Palo del Colle (nell’Area metropolitana di Bari) e nelle carceri di Lecce e Paola (provincia di Cosenza), dove alcuni degli indagati erano già detenuti. Gli arresti – tre in carcere e uno ai domiciliari – arrivano nell’ambito dell’indagine ‘ Re Nero ‘, condotta tra i l 2023 e il 2024 dai carabinieri della sezione operativa di Modugno, che ha permesso di fare luce su un tentato omicidio a Palo del Colle il 16 novembre 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Temi più discussi: Bari, operazione Re Nero: arresti per estorsioni e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso; Operazione 'Re Nero', dal tentato omicidio alle SIM passate con un bacio in carcere: 4 arresti a Bari; Ordini dal carcere, estorsioni e un agguato a colpi di pistola: 4 arresti nell'operazione Re Nero; Estorsione e tentato omicidio di un imprenditore nel Barese, quattro arresti.

Operazione Re Nero tra Bari, Lecce e Paola: quattro arresti per estorsioni e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Contestata anche l’introduzione di SIM in carcere. x.com

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