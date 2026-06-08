Tragedia sulla Alemagna Matteo De Nes muore a 19 anni | durante gli scrutini la notizia che nessuno voleva ricevere

Da notizieaudaci.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è morto durante gli scrutini dell’esame di Stato. Si stava preparando per questa fase quando è avvenuto l’incidente. Il preside ha riferito che era uno studente brillante e che tutti sono sconvolti dalla sua scomparsa. La tragedia si è verificata sulla strada che attraversa la zona dell’incidente. La dinamica esatta non è ancora stata chiarita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il giovane si stava preparando all’esame di Stato. Il preside: “Era un ragazzo brillante, siamo tutti sconvolti”. Una domenica trascorsa con gli amici, una passione condivisa per le moto e un futuro ancora tutto da scrivere. Si è spezzata così la vita di Matteo De Nes, il 19enne di Cornei d’Alpago morto nel drammatico incidente avvenuto lungo la statale 51 di Alemagna, nel Bellunese. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica, ma il dolore continua a propagarsi ben oltre il luogo dello schianto. A essere travolta è infatti un’intera comunità, ma soprattutto il mondo della scuola che conosceva Matteo come uno studente serio, apprezzato e ormai pronto ad affrontare uno dei momenti più importanti della sua vita: la Maturità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

tragedia sulla alemagna matteo de nes muore a 19 anni durante gli scrutini la notizia che nessuno voleva ricevere
© Notizieaudaci.it - Tragedia sulla Alemagna, Matteo De Nes muore a 19 anni: durante gli scrutini la notizia che nessuno voleva ricevere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Matteo morto a 19 anni davanti agli amici: perde il controllo della moto e viene travolto

Video Matteo morto a 19 anni davanti agli amici: perde il controllo della moto e viene travolto

Notizie e thread social correlati

Matteo De Nes muore a 19 anni davanti agli amici: perde il controllo della moto, finisce nella corsia opposta e viene travolto da un'autoUn giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in una semicurva.

“Ha saputo, è distrutta”. Forbidden fruit, la notizia che Leyla non voleva ricevereNel pomeriggio di Canale 5 torna Forbidden Fruit, la soap turca che tiene compagnia agli spettatori ogni giorno.

Temi più discussi: Schianto frontale sull’Alemagna: ecco chi era il 19enne morto; Matteo De Nes muore a 19 anni davanti agli amici: perde il controllo della moto, finisce nella corsia opposta e viene travolto da un'auto; SCHIANTO SULL’ALEMAGNA, MUORE A 19 ANNI MATTEO DE NES; Tragedia sull’Alemagna: muore a 19 anni durante un giro in moto con gli amici.

matteo de nes tragedia sulla alemagna matteoMatteo morto a 19 anni davanti agli amici: perde il controllo della moto e viene travolto da un'autoUna semicurva, la sbandata, il volo sull'asfalto, l'auto che arriva dall'opposta direzione di marcia e lo travolge: così, in ... msn.com

matteo de nes tragedia sulla alemagna matteoMatteo De Nes muore a 19 anni in sella alla sua moto, choc al liceo Munari: fra 10 giorni lo attendeva la maturitàBELLUNO - Si stava preparando a conseguire la maturità al liceo Munari Matteo De Nes, il 19enne che ha perso la vita in sella alla sua moto ieri sull'Alemagna, poco prima di ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web