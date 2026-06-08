Tragedia sulla Alemagna Matteo De Nes muore a 19 anni | durante gli scrutini la notizia che nessuno voleva ricevere
Un giovane di 19 anni è morto durante gli scrutini dell’esame di Stato. Si stava preparando per questa fase quando è avvenuto l’incidente. Il preside ha riferito che era uno studente brillante e che tutti sono sconvolti dalla sua scomparsa. La tragedia si è verificata sulla strada che attraversa la zona dell’incidente. La dinamica esatta non è ancora stata chiarita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Il giovane si stava preparando all’esame di Stato. Il preside: “Era un ragazzo brillante, siamo tutti sconvolti”. Una domenica trascorsa con gli amici, una passione condivisa per le moto e un futuro ancora tutto da scrivere. Si è spezzata così la vita di Matteo De Nes, il 19enne di Cornei d’Alpago morto nel drammatico incidente avvenuto lungo la statale 51 di Alemagna, nel Bellunese. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica, ma il dolore continua a propagarsi ben oltre il luogo dello schianto. A essere travolta è infatti un’intera comunità, ma soprattutto il mondo della scuola che conosceva Matteo come uno studente serio, apprezzato e ormai pronto ad affrontare uno dei momenti più importanti della sua vita: la Maturità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Matteo morto a 19 anni davanti agli amici: perde il controllo della moto e viene travolto
Notizie e thread social correlati
Matteo De Nes muore a 19 anni davanti agli amici: perde il controllo della moto, finisce nella corsia opposta e viene travolto da un'autoUn giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in una semicurva.
“Ha saputo, è distrutta”. Forbidden fruit, la notizia che Leyla non voleva ricevereNel pomeriggio di Canale 5 torna Forbidden Fruit, la soap turca che tiene compagnia agli spettatori ogni giorno.
Temi più discussi: Schianto frontale sull’Alemagna: ecco chi era il 19enne morto; Matteo De Nes muore a 19 anni davanti agli amici: perde il controllo della moto, finisce nella corsia opposta e viene travolto da un'auto; SCHIANTO SULL’ALEMAGNA, MUORE A 19 ANNI MATTEO DE NES; Tragedia sull’Alemagna: muore a 19 anni durante un giro in moto con gli amici.
Grave incidente ieri pomeriggio sulla statale 51 di Alemagna, tra Santa Croce del lago e Alpago. A perdere la vita un ragazzo di soli 19 anni, Matteo De Nes, residente a Cornei. Dopo aver perso il controllo della sua moto è stato investito da un'auto che viaggi facebook
Matteo morto a 19 anni davanti agli amici: perde il controllo della moto e viene travolto da un'autoUna semicurva, la sbandata, il volo sull'asfalto, l'auto che arriva dall'opposta direzione di marcia e lo travolge: così, in ... msn.com
Matteo De Nes muore a 19 anni in sella alla sua moto, choc al liceo Munari: fra 10 giorni lo attendeva la maturitàBELLUNO - Si stava preparando a conseguire la maturità al liceo Munari Matteo De Nes, il 19enne che ha perso la vita in sella alla sua moto ieri sull'Alemagna, poco prima di ... ilgazzettino.it