Tragedia sulla Alemagna Matteo De Nes muore a 19 anni | durante gli scrutini la notizia che nessuno voleva ricevere

Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è morto durante gli scrutini dell’esame di Stato. Si stava preparando per questa fase quando è avvenuto l’incidente. Il preside ha riferito che era uno studente brillante e che tutti sono sconvolti dalla sua scomparsa. La tragedia si è verificata sulla strada che attraversa la zona dell’incidente. La dinamica esatta non è ancora stata chiarita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.