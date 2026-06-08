Il traffico a Roma alle 18:30 del 8 giugno 2026 è molto intenso, specialmente su molte strade consolari. La situazione si presenta congestionata in diverse zone della città, con rallentamenti significativi. La circolazione risulta difficoltosa in corrispondenza di arterie principali, indicando un livello elevato di traffico in questa fascia oraria. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi che abbiano contribuito alla congestione.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati traffico molto intenso Data l'ora su Gran parte delle consolare in uscita dal centro per quanto riguarda della raccordo anulare la situazione vede Code in carreggiata interna tra le uscite case Castel Giubileo lentamente con cose sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica nella zona sud è in carreggiata esterna contratti a partita con la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana incidente sul tratto Urbano della Roma L'Aquila Ci sono code tra la tangenziale est e l'uscita di via Filippo Fiorentini in direzione del raccordo ripercussioni sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-06-2026 ore 18:30

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